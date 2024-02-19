Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Şubat 2024 16:49
hiç çalışmayan elemanın senden benden kıymetli olması durumu hakkında

adam mesela doğru düzgün mesaisine bile gelmez doğru düzgün bir iş yapmaz bi bakiyorum senden benden kıymetli bugün bu olaya çok kırıldım gerçekten çok teessüf ettim yani


kerten.kele
Şef
19 Şubat 2024 17:16

tamka bunları hocam. hiç öalışmayan adam herkesten çok kıymet görüyorsa kıymet verenler ahlaksızdır.

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