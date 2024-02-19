KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Şubat 2024 16:53
Aile sosyal politikalar alımı hk

Bakanın sözlü açıklaması var ama sınavdan önce mi alım olur acaba ve iibf ye kont.verirler mi


darkkinght
Memur
19 Şubat 2024 16:59

sınavdan önce olur en kısa zamanda dedi çünkü

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