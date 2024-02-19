Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 17:09
Diploma intibak

merhaba ben devlet hastanesinde çalışıyorum lise mezunu hemşireyim üst öğrenimim sayılmayan ilahiyat fakültesinden mezun oldum şuan derece kademem 8/1 diplomamı özlük birimine teslim edersem derece kademeye yansır mı yansırsa ne kadar etki eder

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