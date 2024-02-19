KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Şubat 2024 17:26
Matematik için hangi hocayı önerirsiniz?

Arkadaşlar okul zamanı da matematiğim süper sayılmazdı çok dinlemezdim aslında.

Yani her şey uçtu kafamdan sıfır bilgi gibi düşünün.

Sizce İlyas Güneş mi Yoksa Mehmet Bilge Yıldız?dan mı dinlemeliyim?


asistanyonetici78
Aday Memur
19 Şubat 2024 17:56
Matematik derdi cogu insanda var bende matematik yapamiyorum aklim bir turlu almiyor
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