Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 17:30
üniversite hastanesinde kadroya geçenler
üniversite hastanesinde Nisan 2023 kadroya geçtim. Sağlık bakanlığı sözleşmeli alımın da atanabilir miyim

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