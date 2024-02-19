Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 17:45
İller arası tayin

İlan metninde yer alan atama tarihi ne demek çkys ye düşülen tarih mi kura tarihi mi personel şube bugün buna karar veremedi bazı arkadaşlara ayın 1 inde ayrılışınızı vereceğiz dediler bazı arkadaşlara da biz yanlış hesapladık ayın 15 inde ayrılış vereceğiz dediler bilen var mı?

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