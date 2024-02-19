KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Şubat 2024 17:48
Spor hekimliği tek hekim raporu

Uzman erbaş için durum bildirir tek hekim raporu alacağım. Ama aile hekimi vermedi spor hekimliği sevk etti. Spor hekimliği almak uzun sürer mi tahlil vs bişey yapıyolar mı

Çok Yazılan Konular

Jandarma Uzman alımı 2024Suem Asem sözlü mülakatS.G.K Uzman Erbaş Sağlık Kurulu Psikiyatri GeçmişiAstsubaylık ve Kırmızı Reçeteli İlaç Kullanımı

Sözlük

Abartma 1 Alfred Hitchcock 1 Sarımsaklı mayonez 2 sözleşme 1 Muhtar Adayları 3 İnsan yeri geldiğinde bilmiyorum diyebilmeli. 3 boğazına dizilmek 1 alegori 1 Bugün olanlar 6 asit yağmuru 1

Son Haberler

Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacakMEB, 'Birlikte İngilizce' projesinin eğitim setlerini öğretmenlerin erişimine açtı3 yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındıBorsa günü düşüşle tamamladıYÖK'ten Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?