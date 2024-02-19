Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


19 Şubat 2024 17:59
Emniyet Genel Müdürlüğü Engelli Makine Mühendisi

Merhabalar emniyet genel müdürlüğüne atanan engelli mühendis ve makine mühendisleri ne iş yapar ?

Engelli mühendis emniyet genel müdürlüğünde işe başlamadan ikamet ettiği ile tayin isteyebilir mi kolaylığı ve zorlukları nelerdir?

Bilgilendirme yapan herkese şimdiden teşekkür ederim.

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