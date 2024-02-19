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Editörler : F16 Gökçen


19 Şubat 2024 18:02
lise yurdunda öğrencilerin temizlik yapması yasal mı?

lise yurdunda kalıyorum akşam yemeğinden ve araöğünden sonra zorla temizlik yaptırıyorlar masaları sildiriyorlar önceki yurdumda böyle bir şey yoktu bu yasal mıdır?

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