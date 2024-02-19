Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Şubat 2024 18:05
ilçe tarıma büro memuru olarak atanmak?
Merhabalar, adalet bakanlığında güvenlik memuru iken, tarım bakanlığının alımında büro memurluğuna kazandım. Acaba büro memuru ne iş yapar, şartları nelerdir, iş yükü ağır mı, ek mesai ücret kavramları nelerdir. Çalışan var mı acaba?

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