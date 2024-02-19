ilçe tarıma büro memuru olarak atanmak?

Merhabalar, adalet bakanlığında güvenlik memuru iken, tarım bakanlığının alımında büro memurluğuna kazandım. Acaba büro memuru ne iş yapar, şartları nelerdir, iş yükü ağır mı, ek mesai ücret kavramları nelerdir. Çalışan var mı acaba?

Merhabalar, adalet bakanlığında güvenlik memuru iken, tarım bakanlığının alımında büro memurluğuna kazandım. Acaba büro memuru ne iş yapar, şartları nelerdir, iş yükü ağır mı, ek mesai ücret kavramları nelerdir. Çalışan var mı acaba?