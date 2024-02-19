Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Şubat 2024 18:22
Ticaret Bakanlığı TAŞRA ve Döner Sermaye Avantaj dezavantaj
Ticaret il müdürlüklerinde taşra ve döner sermaye Kadrolarının iyi yanı ve kötü yanları neler Maaş rahatlık verilen iş (memur kadrosu ile)

halitreis
Aday Memur
19 Şubat 2024 18:54
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