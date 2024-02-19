Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2024 18:24
Meteoroloji Destek Personeli

İyi günler

Meteoroloji genel müdürlüğü ankaraya destek personeli olarak atandım makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim yüksek lisans yapmayı düşünüyordum fakat maddi imkanım yoktu şuandan itibaren işe başlayacağım için yapmayı tekrar düşünmeye başladım iş yerinden izin alabilir miyim işim sizce nasıl olur + ları - leri nelerdir ve 3 sene sonra çevre şehriclik bakanlığının ünvan değişikliği sınavına girip mühendis olmam mümkün müdür acaba çok teşekkür ederim cevaplarınız yardımlarınız için.

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