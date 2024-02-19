Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Şubat 2024 18:33
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞAN MEMUR ARKADAŞLAR BİR BAKABİLİR Mİ?
Üniversitede bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum. Kocaeli büyükşehir belediyesine geçiş yapmak istiyorum. Maaş durumları nasıl? Çalışma durumları vs. Yardımcı olursanız çok sevinirim

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