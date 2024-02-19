Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 18:56
Performans puanının dereceye etkisi var mı?

performans puaninin derece kademeye etkisi varmı


fng14
Şef
19 Şubat 2024 19:46

Kıdem tenzili cezası dışında hiç bir şeyin derece kademeye olumsuz bir etkisi yok

Toplam 1 mesaj

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