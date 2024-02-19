Şark tercihlerim

siirti bire almanı tavsiye ederim kim dönüş yapsa çok güzel diyordu ağrı iklim olarak da baya soğuk Urfa merkez kira dışında seni üzmez ve bir çok Batı ilinden iyi durumda ,Diyarbakır merkez Urfa'dan da iyi şehir olarak ancak terör kapasitesini göz ardı etme ve son olarak kilisi bence kesinlikle yazmalısın eğer gelirse bana dua edersin istanbuldan sonra dinlenebileceğin en güzel yer olabilir saygılar

siirti bire almanı tavsiye ederim kim dönüş yapsa çok güzel diyordu ağrı iklim olarak da baya soğuk Urfa merkez kira dışında seni üzmez ve bir çok Batı ilinden iyi durumda ,Diyarbakır merkez Urfa'dan da iyi şehir olarak ancak terör kapasitesini göz ardı etme ve son olarak kilisi bence kesinlikle yazmalısın eğer gelirse bana dua edersin istanbuldan sonra dinlenebileceğin en güzel yer olabilir saygılar