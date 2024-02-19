Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 19:00
Şark tercihlerim

8 yıldır İstanbul kadrosundayım şark istedim bu sene.Daha önce hep ipkaydı.

Tercihler ;

Ağrı

Siirt

Urfa

Mardin

Iğdır

Şırnak

Hatay?. İstanbul inşallah gönderir bu sene. Gelecek olana da yardım etsin, gelenler kesinlikle Anadolu yakasına attırsın kendisini bi nebze daha iyidir. Allah Herkesin gönlüne göre versin inşallah


ColmanınBandanası
Aday Memur
19 Şubat 2024 19:23
Ağrı sekmez gibi çift şark için +1 yıl kalanlarda gidecek bu sene. Hayırlısı olsun hakkınızda

uluslararası2
Şef
19 Şubat 2024 19:41

İnşallah , umarım gönderir İstanbul

ColmanınBandanası, 1 saat önce
Ağrı sekmez gibi çift şark için +1 yıl kalanlarda gidecek bu sene. Hayırlısı olsun hakkınızda

ColmanınBandanası
Aday Memur
19 Şubat 2024 19:44
Bizde İstanbul gelmesin diyoruz :)

uluslararası2
Şef
19 Şubat 2024 20:00

İnşallah diyecem de birileri mutlaka gelecek artık :))


yıldız24
Aday Memur
19 Şubat 2024 20:07
şırnak

uluslararası2
Şef
19 Şubat 2024 20:08

Şırnağa çok dolu diyorlar , çıksa da üzülmem &#128514;

yıldız24, 35 dk. önce
şırnak

yıldız24
Aday Memur
19 Şubat 2024 20:23
yok devrem bu sene baya tayğnci var
uluslararası2, 34 dk. önce

Şırnağa çok dolu diyorlar , çıksa da üzülmem &#128514;


fail.imeçhul
Şef
19 Şubat 2024 20:28
siirti bire almanı tavsiye ederim kim dönüş yapsa çok güzel diyordu ağrı iklim olarak da baya soğuk Urfa merkez kira dışında seni üzmez ve bir çok Batı ilinden iyi durumda ,Diyarbakır merkez Urfa'dan da iyi şehir olarak ancak terör kapasitesini göz ardı etme ve son olarak kilisi bence kesinlikle yazmalısın eğer gelirse bana dua edersin istanbuldan sonra dinlenebileceğin en güzel yer olabilir saygılar

uluslararası2
Şef
19 Şubat 2024 20:29

Diyorum ya devrem İstanbul göndersin de Maraş harici her yere razıyım :))

Toplam 9 mesaj

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