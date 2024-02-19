Üniversite elektrik teknikeri görev tanımı dışı iş yaptırılması

Merhabalar bir üniversitede kadrolu elektrik teknikeri olarak çalışmaktayım. Kurumdaki amirlerim sürekli elektrik işleri dışında benimle alakası olmayan saçma sapan işler yaptırmak istiyor bana yok dolap sök yok kapı kolu tak vs.

Ben yapmak istemediğim zaman da o zaman görevlendirme yazısı yazacağız sana mecbur yapacaksın yoksa amirinin verdiği işi yapmadığın için hakkında tutanak tutarız diyorlar?

Ben kadrolu elektrik teknikeriyim bu durumda görevlendirme yazısı ile bana alanım dışında başka işlerde yaptırabilirler mi? Haklarımı bilmediğim için kendimi de çok savunamıyorum bu yüzden sizlere danışmak istedim.