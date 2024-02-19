Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2024 19:28
Üniversite elektrik teknikeri görev tanımı dışı iş yaptırılması

Merhabalar bir üniversitede kadrolu elektrik teknikeri olarak çalışmaktayım. Kurumdaki amirlerim sürekli elektrik işleri dışında benimle alakası olmayan saçma sapan işler yaptırmak istiyor bana yok dolap sök yok kapı kolu tak vs.

Ben yapmak istemediğim zaman da o zaman görevlendirme yazısı yazacağız sana mecbur yapacaksın yoksa amirinin verdiği işi yapmadığın için hakkında tutanak tutarız diyorlar?

Ben kadrolu elektrik teknikeriyim bu durumda görevlendirme yazısı ile bana alanım dışında başka işlerde yaptırabilirler mi? Haklarımı bilmediğim için kendimi de çok savunamıyorum bu yüzden sizlere danışmak istedim.

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Başka ilçedeki memura uzaktan soruşturma ve disiplinKarakolda dolandırmadan solayı savcılığa suç duyursunda bulunmakTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıihraç olur mu?Jandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmaları86/2-1. cümle ve 53 maddeleri ceza davasiHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarPolislik mesleğinden çıkarıldım, başka bir sözleşmeli memuriyete başvurdum red yedimDanıştay

Sözlük

kübra dizi 2024 6 Muhtar Adayları 3 İnsan yeri geldiğinde bilmiyorum diyebilmeli. 3 fatih altaylı 3 Karada yaşamasaydınız hava da mı Suda mı yaşamak isterdiniz? 3 şinanari 1 neden ben 3 sözleşme 1 alegori 1 Günün nasıldı? 1

Son Haberler

CHP, İstanbul'da iki ilçede belediye başkan adaylarını değiştirdiFETÖ'cü Cevheri Güven'in köstebeği siber zırh kullanmışYÖK'ten doktorası biten öğretim elemanı hakkında önemli kararTCDD 95 işçi alacakMEB ve ÖSYM, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?