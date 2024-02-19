Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 19:40
Kontrollü tek hekim raporu

Kontrollü tek hekim raporunu memleketten alıp tekrardan memleketten uzatabiliyormuyuz yoksa çalıştığımız yerden mi uzatıyoruz


fng14
Şef
19 Şubat 2024 19:44

Çalıştığın yerden uzatabilirsin


36istanbul
Aday Memur
19 Şubat 2024 20:07

Bende tam tersi olarak biliyorum eminmisn

fng14, 59 dk. önce

Çalıştığın yerden uzatabilirsin


Delidolu66
Memur
19 Şubat 2024 20:23
Hangi hekim verseydi o uzatabilir.
Toplam 3 mesaj

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