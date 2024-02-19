Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


19 Şubat 2024 19:46
Kayıtlı Engel Grubu Arasındaki Farklar?

Merhaba arkadaşlar, EKPSS tercih sonuçların göre ben İçişleri Bakanlığı'na memur olarak atandım ancak benim ÖSYM sistemindeki engel grubu kaydı ile raporumdaki engel grupları farklı. Raporumda Kronik ve İşitme grupları işaretli ancak ÖSYM sisteminde Bedensel (Ortopedik) şeklinde kayıtlı. Herhangi bir sorun olur mu ileride acaba? Bu arada şikayetlerim omurga eğrililiğinden dolayı ameliyat olmuştum ve işitme kaybım mevcut.

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