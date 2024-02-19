Kadrolu infaz koruma memurluğundan düz memurluğa geçiş

merhaba arkadaşlar ben yaklaşık 8 yıldır kadrolu ikm olarak çalışmaktayım bu süre zarfında cezaevi ortamı sagliyimi çok ciddi şekilde etkiledi her ne kadar elimde engelli raporum olduysa da başka kuruma gecis yapamadım ve unvanımda da değişiklik bir türlü olmadı bende e-kpsss ye başvurmaya karar verdim acaba girmeli miyim çok kararsız kaldım ne gibi avantajları olacak veya dezavantajları bu konu hakkında bilgi ve birikimi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.

merhaba arkadaşlar ben yaklaşık 8 yıldır kadrolu ikm olarak çalışmaktayım bu süre zarfında cezaevi ortamı sagliyimi çok ciddi şekilde etkiledi her ne kadar elimde engelli raporum olduysa da başka kuruma gecis yapamadım ve unvanımda da değişiklik bir türlü olmadı bende e-kpsss ye başvurmaya karar verdim acaba girmeli miyim çok kararsız kaldım ne gibi avantajları olacak veya dezavantajları bu konu hakkında bilgi ve birikimi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.