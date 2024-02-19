Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


19 Şubat 2024 20:34
Üniversite hastanesinde 657 Hemşire olarak çalışırken EKPSS ile hemşire olarak atanma durumu hakkınd

Üniversite hastanesinde 657li Hemşire olarak çalışırken EKPSS ile sağlık bakanlığı kadrosuna hemşire olarak atandım. Bundan sonra ki süreç hakkında bilgi almak istiyorum. Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla

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