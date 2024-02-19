Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 21:31
Gaziantep Şehir hastanesi hakkında bilgisi olan var mı

İllerarası ile yeni yerleştim Gaziantep şehir hastanesine, hastane düzeni,teşvik ödemesi, yoğunluğu hakkında bilgisi olan var mı acaba, tavsiyeler konusunda fikri olan varsa paylaşabilir mi acaba

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