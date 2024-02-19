KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


19 Şubat 2024 21:35
Yeni Bekçi alımına yetişirmiyim?

Nisan'da askerim Eylül'de evime dönüş yapıcam yeni bekçi alımı ne zaman olur yetişebilirmiyim?

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