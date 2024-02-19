Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Şubat 2024 21:50
Sağlık kurulu yardım

Özel hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile tayin istenebilirmi. Geçerliliği varmıdır.

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