Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 22:03
Yalova-Çanakkale

Merhabalar arkadaşlar, Bursa 1. sırada olmak şartıyla 2. tercihe hangisini yazmamı önerirsiniz. Çalışma şartları vesaire hakkında bilgi verecek olan var mı ? Kararsız kaldım. Şimdiden teşekkür ederim kıymetli meslektaşlarım.


pol29
Aday Memur
19 Şubat 2024 22:04
Yalova mı Çanakkale mi ?

Taribo West
Memur
19 Şubat 2024 22:42
devrem Yalovadayım adamım var diyorsan şubeye geçersin yoksan hassas ya da trafikte başlarsın. iş yok torpil çok kadronun %70 yaşlı 150-220 bin arası siciller. konumu çok güzel her yere yakın Yalova'nın yarısı 1+1 yarısı çakma 12/36 calisiyor
pol29, Dün
Yalova mı Çanakkale mi ?

Alemdarali
Genel Müdür
19 Şubat 2024 22:50
devrem merkezde kalmak ta zormu
Taribo West, Dün
devrem Yalovadayım adamım var diyorsan şubeye geçersin yoksan hassas ya da trafikte başlarsın. iş yok torpil çok kadronun %70 yaşlı 150-220 bin arası siciller. konumu çok güzel her yere yakın Yalova'nın yarısı 1+1 yarısı çakma 12/36 calisiyor

Taribo West
Memur
19 Şubat 2024 22:52
sayın müdür yeni geldi kestirmek zor nereye vereceğini devrem ne desem yalan olur
Alemdarali, Dün
devrem merkezde kalmak ta zormu

Alemdarali
Genel Müdür
19 Şubat 2024 22:59
sağolasın devrem birde 3. tercihte gelme ihtimali var mı sence daha önce gelenlerden bir fikrin vardır muhakkak
Taribo West, Dün
sayın müdür yeni geldi kestirmek zor nereye vereceğini devrem ne desem yalan olur

ColmanınBandanası
Aday Memur
19 Şubat 2024 23:12
3 tercih biraz zor gelir devrem bence
Alemdarali, Dün
sağolasın devrem birde 3. tercihte gelme ihtimali var mı sence daha önce gelenlerden bir fikrin vardır muhakkak

Taribo West
Memur
19 Şubat 2024 23:20
şehir güzel iş yok kiralar normalin üstünde bir tıp gelmeyebilir az kişi alıyor yalova zor yani devrem gelmesi
Alemdarali, Dün
sağolasın devrem birde 3. tercihte gelme ihtimali var mı sence daha önce gelenlerden bir fikrin vardır muhakkak

Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 03:15
Sağolun devrelerim 3. tercih balıkesir yazacaktım ama o da ölü tercih olur antalya yada muğla yazacam artık
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