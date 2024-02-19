Yalova-Çanakkale

devrem Yalovadayım adamım var diyorsan şubeye geçersin yoksan hassas ya da trafikte başlarsın. iş yok torpil çok kadronun %70 yaşlı 150-220 bin arası siciller. konumu çok güzel her yere yakın Yalova'nın yarısı 1+1 yarısı çakma 12/36 calisiyor

devrem Yalovadayım adamım var diyorsan şubeye geçersin yoksan hassas ya da trafikte başlarsın. iş yok torpil çok kadronun %70 yaşlı 150-220 bin arası siciller. konumu çok güzel her yere yakın Yalova'nın yarısı 1+1 yarısı çakma 12/36 calisiyor

pol29, Dün Yalova mı Çanakkale mi ?