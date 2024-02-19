Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 22:03
Yalova mı Çanakkale mi ?
Merhabalar arkadaşlar, Bursa 1. sırada olmak şartıyla 2. tercihe hangisini yazmamı önerirsiniz. Çalışma şartları vesaire hakkında bilgi verecek olan var mı ? Kararsız kaldım. Şimdiden teşekkür ederim kıymetli meslektaşlarım.

pol29
Aday Memur
19 Şubat 2024 22:04
Yalova mı Çanakkale mi ?
Toplam 1 mesaj

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