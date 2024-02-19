Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Kapalı
19 Şubat 2024 22:43
Heyet raporu

Arkadaşlar, iyi akşamlar.Ameliyattan sonra heyet raporu vermişti doktorlarım..Rapor bitince tekrar göreve başladım.Fakat ameliyatla ilgili şikayetlerim , ağrılarım çalışmaya başlayınca arttı.Tekrar heyet raporu alabilir miyim?

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