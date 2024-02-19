KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Şubat 2024 23:04
İİBF li arkadaşlar belli ki Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı seçimden önce yüklü bir alım yapaca

Baskı yapalım twet atalım bizden büro personeli alsınlar bu büyük bir fırsat


Mel07m
Memur
19 Şubat 2024 23:21

İnşallah ibfye verilir


Tutunamayanlarr
Aday Memur
19 Şubat 2024 23:57

İnşallah hocam temmuza kadar atanacagiz

Mel07m, 38 dk. önce

İnşallah ibfye verilir

Toplam 2 mesaj

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