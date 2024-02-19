odtu teknisyen

odtü ye teknisyen olarak atandım evrakları teslim edeli 1 ay oldu bir geri dönüş olmadı .Tahminen ne zaman ararlar ve universitede teknisyen (makina) ne iş yapar çalışma şartları nasıl bilgisi olan arkadaşlar var mı

odtü ye teknisyen olarak atandım evrakları teslim edeli 1 ay oldu bir geri dönüş olmadı .Tahminen ne zaman ararlar ve universitede teknisyen (makina) ne iş yapar çalışma şartları nasıl bilgisi olan arkadaşlar var mı