KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Şubat 2024 23:10
odtu teknisyen
odtü ye teknisyen olarak atandım evrakları teslim edeli 1 ay oldu bir geri dönüş olmadı .Tahminen ne zaman ararlar ve universitede teknisyen (makina) ne iş yapar çalışma şartları nasıl bilgisi olan arkadaşlar var mı

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