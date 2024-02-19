Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2024 23:13
kadroludan sözleşmeliye geçiş 4 sorum var?
şimdi kendim 13 yıllık kadrolu memurum. 4Bli olarak atamam yapıldı. 1) isitifa edip hemen yeni işime başlayabiliyor muyum beklemeden? 2) geçiş yaptığım zaman hemen yıllık izin hakkımi kullanabilir miyim yoksa 1 yılın geçmesini beklemem gerekir mi? 3) bu 13 yıllık memurlugum gideceğim yerde hizmet puanına etki eder mi? 4) hizmet birleştirme işlemini hemen yapabilir miyim?

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