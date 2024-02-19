Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 23:19
İzmir'de Çalışmak Neden Kötü Diyorlar ?

Selamın Aleyküm, kıymetli meslek büyüklerime soruyorum, neden İzmir'de çalışmak sıkıntı diyorlar ?

Ev kiraları hariç Polis'in yaşadığı sıkıntılar nelerdir ?

Tecrübelerinizi paylaşır mısınız ?

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