İzmir'i neden önermiyorlar?

sağda solda kaybettiğin eşyanı, karakolda kaybettim diye şikayetçi olunca o Bilgi Notu nasıl yazıp makama arz edecekler düşündün mü hiç? o zaman il emniyet müdürü; karakol emanetçi mi arkadaş? deyince gerine gerine buraya gelip bana yardımcı oldular diye yine yorum yapacak mısın?

sağda solda kaybettiğin eşyanı, karakolda kaybettim diye şikayetçi olunca o Bilgi Notu nasıl yazıp makama arz edecekler düşündün mü hiç? o zaman il emniyet müdürü; karakol emanetçi mi arkadaş? deyince gerine gerine buraya gelip bana yardımcı oldular diye yine yorum yapacak mısın?