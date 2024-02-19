Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 23:19
İzmir'i neden önermiyorlar?

Selamın Aleyküm, kıymetli meslek büyüklerime soruyorum, neden İzmir'de çalışmak sıkıntı diyorlar ?

Ev kiraları hariç Polis'in yaşadığı sıkıntılar nelerdir ?

Tecrübelerinizi paylaşır mısınız ?


Rıfkıpolis
Aday Memur
20 Şubat 2024 04:57

İzmire gitmiştim çevirmede İstanbul kadrosunda polis memuru olduğumu söyledim yine de kimlik aldılar benden sonra karakola gittim çantamı bırakıp biseyler yiyim diye burası emanetçi mi deyip içeri almadılar işte İzmir personeli böyle bir personel gerisini sen düşün


Never give up 21
Aday Memur
20 Şubat 2024 05:00

O kadar çok sebep var ki hangisini söyleyeceğimi bilemiyorum


Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 06:58
izmir bu kadar kötü ise ipka verende çok azdır herhalde
Never give up 21, Bugün

O kadar çok sebep var ki hangisini söyleyeceğimi bilemiyorum


koruma1903
Şef
20 Şubat 2024 07:21
Bir dinazor atasözüdür ; İstanbul'da polis milleti,Ankara'da millet polisi,İzmir'de de polis polisi s...evermiş :)

Fenerbahce19.07
Memur
20 Şubat 2024 07:52
Dış ilceler nasil peki ?

İzmirliBeyefendi
Aday Memur
20 Şubat 2024 07:58

İzmir kadrosu ciddi anlamda kötü ailem olmasa asla çalışmam bırakın çalışmayı yaşamam..


John Rambo
Aday Memur
20 Şubat 2024 08:19

Meslektaşına yardımcı olmazlar gider amire müdüre yalakalık yaparlar böyle kansızlar da var. Yazdığını okuyunca direk soğudum.

Rıfkıpolis, Bugün

İzmire gitmiştim çevirmede İstanbul kadrosunda polis memuru olduğumu söyledim yine de kimlik aldılar benden sonra karakola gittim çantamı bırakıp biseyler yiyim diye burası emanetçi mi deyip içeri almadılar işte İzmir personeli böyle bir personel gerisini sen düşün


John Rambo
Aday Memur
20 Şubat 2024 08:23

Biraz daha detaylı anlatır mısın mesela ne gibi sıkıntılar çekiyorsunuz ?

İzmirliBeyefendi, 10 saat önce

İzmir kadrosu ciddi anlamda kötü ailem olmasa asla çalışmam bırakın çalışmayı yaşamam..


helalkızemmissut
Memur
20 Şubat 2024 08:27
her şey meslek değildir izmir güzel

police-izmir-
Aday Memur
20 Şubat 2024 09:00
sağda solda kaybettiğin eşyanı, karakolda kaybettim diye şikayetçi olunca o Bilgi Notu nasıl yazıp makama arz edecekler düşündün mü hiç? o zaman il emniyet müdürü; karakol emanetçi mi arkadaş? deyince gerine gerine buraya gelip bana yardımcı oldular diye yine yorum yapacak mısın?
Rıfkıpolis, Bugün

İzmire gitmiştim çevirmede İstanbul kadrosunda polis memuru olduğumu söyledim yine de kimlik aldılar benden sonra karakola gittim çantamı bırakıp biseyler yiyim diye burası emanetçi mi deyip içeri almadılar işte İzmir personeli böyle bir personel gerisini sen düşün


memuraday-y
Şef
20 Şubat 2024 09:15

Yani kusura bakma da çantanı bırakıp yemek yiyecek yer karakolu mu buldun ? Ayrıca çevirmede İstanbul kadrosundayım ne demek dışarıda herkes vatandaştır kimsenin kimseden üstünlüğü olmamalı.

Rıfkıpolis, Bugün

İzmire gitmiştim çevirmede İstanbul kadrosunda polis memuru olduğumu söyledim yine de kimlik aldılar benden sonra karakola gittim çantamı bırakıp biseyler yiyim diye burası emanetçi mi deyip içeri almadılar işte İzmir personeli böyle bir personel gerisini sen düşün

Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturmaMart ayında ekstra zam2. şark muafiyetiİcralık polisler tek başlıkPolis alımında torpil dönüyor mu?2. şark süreleriTaltif herkese verilecekmiş

Sözlük

eyvahlar olsun 1 şinanari 2 Karada yaşamasaydınız hava da mı Suda mı yaşamak isterdiniz? 3 Bugün olanlar 3 Descartes 4 cemre 2 erzincan iliç altın madeni faciası 2 beyaz adam 4 iteru 1 mahsun j 1

Son Haberler

AK Parti'nin Ankara adayları listesi İl Seçim Kuruluna sunulduYerel seçim aday listelerinin sunulması için verilen süre dolduDolar 31 TL'ye gidiyorAltının kilogram fiyatı 2 milyon 98 bin liraya yükseldiDiyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?