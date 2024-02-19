Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 23:42
Özel Harekat

Polis okulunda seçmelere kesin geliyorlar mı ?


sancak bayrak
Şube Müdürü
19 Şubat 2024 23:57

Artık okuldan alım olmayacak,sadece alım olursa kadrodan az sayıda olur.

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