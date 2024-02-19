Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Şubat 2024 23:44
farklı ünvan, 4/b?den 4/b geçiş
MEB 4/B Büro Personeli olarak atandıktan sonra, Sağlıkta 4/B Sağlık Teknikeri olarak atama gerçekleştirilecek. Sağlığa atamam çıktıktan sonra ne zaman istifa edilmesi gerekiyor? Mevzuatta belirtilmiyor, başına gelen bir arkadaş yanıtlarsa sevinirim

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