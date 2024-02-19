Şark konusu hakkında

Arkadaşlar herkese merhaba. bu sene şark illerinden bir çok tayinci meslektaşımızın batıya geleceği söyleniyor. şarka gitme niyetinde olanlar için hangi şark illerinde ipka durumunun az çok oldugu hakkında birbirimizi aydınlatırsak belki tercih sürecinde faydalı olabilir diye düşünüyorum. şark illerinde çalışan arkadaşlar bizleri aydınlatırsanız sevinirim.

Arkadaşlar herkese merhaba. bu sene şark illerinden bir çok tayinci meslektaşımızın batıya geleceği söyleniyor. şarka gitme niyetinde olanlar için hangi şark illerinde ipka durumunun az çok oldugu hakkında birbirimizi aydınlatırsak belki tercih sürecinde faydalı olabilir diye düşünüyorum. şark illerinde çalışan arkadaşlar bizleri aydınlatırsanız sevinirim.