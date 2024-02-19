Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 23:51
Şark konusu hakkında
Arkadaşlar herkese merhaba. bu sene şark illerinden bir çok tayinci meslektaşımızın batıya geleceği söyleniyor. şarka gitme niyetinde olanlar için hangi şark illerinde ipka durumunun az çok oldugu hakkında birbirimizi aydınlatırsak belki tercih sürecinde faydalı olabilir diye düşünüyorum. şark illerinde çalışan arkadaşlar bizleri aydınlatırsanız sevinirim.

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