2.Bölge Hairta üzerinde tek tablo istatistik

Geçen sene harita üzerinde tüm illerin lojman Terör parası kaç yıl vs. tüm bilgilerin olduğu tablo vardı bu sene bulamadım WhatsApp veya telegram grubu da yok ayrıca bildiğim kadarıyla varsa bilgisi olan yardımcı olabilir mi

Geçen sene harita üzerinde tüm illerin lojman Terör parası kaç yıl vs. tüm bilgilerin olduğu tablo vardı bu sene bulamadım WhatsApp veya telegram grubu da yok ayrıca bildiğim kadarıyla varsa bilgisi olan yardımcı olabilir mi