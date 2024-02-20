Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 00:06
2.Bölge Hairta üzerinde tek tablo istatistik
Geçen sene harita üzerinde tüm illerin lojman Terör parası kaç yıl vs. tüm bilgilerin olduğu tablo vardı bu sene bulamadım WhatsApp veya telegram grubu da yok ayrıca bildiğim kadarıyla varsa bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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