Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 00:06
Şark illeri hakkında tüm bilgilerin bulunduğu tablo

Geçen sene harita üzerinde tüm illerin lojman Terör parası kaç yıl vs. tüm bilgilerin olduğu tablo vardı bu sene bulamadım WhatsApp veya telegram grubu da yok ayrıca bildiğim kadarıyla varsa bilgisi olan yardımcı olabilir mi


serifbjk
Aday Memur
20 Şubat 2024 17:02
Bende isterim

Fenerbahce19.07
Memur
20 Şubat 2024 18:19
gecenlerde bi arkadas link paylasti 1-2 safya geride kalmis olabilir

Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 19:24
https://forum.memurlar.net/konu/2559273

Legollass
Aday Memur
20 Şubat 2024 19:53
sağol devrem ayrıca sende tablo varmı hangi il kaç sene terör parası ne kadar şeklinde tek tabloda ayarlanmış bir tablo vardı geçen sene
Alemdarali, 5 saat önce
https://forum.memurlar.net/konu/2559273

Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 20:11
devrem orda polis sayılarıda var paylaşmak uygun olmaz
Legollass, 5 saat önce
sağol devrem ayrıca sende tablo varmı hangi il kaç sene terör parası ne kadar şeklinde tek tabloda ayarlanmış bir tablo vardı geçen sene

Legollass
Aday Memur
20 Şubat 2024 20:12
mail fln ama şansın varmı acaba
Alemdarali, 5 saat önce
devrem orda polis sayılarıda var paylaşmak uygun olmaz

Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 20:30
https://hizliresim.com/4nyztpq
Legollass, 5 saat önce
mail fln ama şansın varmı acaba

Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 20:31
2022 nin devrem personel sayısız
Alemdarali, 4 saat önce
https://hizliresim.com/4nyztpq

inferno1981
Daire Başkanı
20 Şubat 2024 20:54

Arkadaşlar 2023 2. bölge istatistikleri yayınlanmadı mı? Elinde olan varsa paylaşabilir mi?


alpturk_64
Şef
20 Şubat 2024 23:25
geçen sene de yoktu öyle bir şey yok bu sene de yayınlanmıyor artık ön tercihi yok istatistik yok
inferno1981, 4 saat önce

Arkadaşlar 2023 2. bölge istatistikleri yayınlanmadı mı? Elinde olan varsa paylaşabilir mi?


serifbjk
Aday Memur
21 Şubat 2024 00:01
doğu illeri için güncel tablo olan var mı?
Toplam 11 mesaj

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