Şark illeri hakkında tüm bilgilerin bulunduğu tablo

sağol devrem ayrıca sende tablo varmı hangi il kaç sene terör parası ne kadar şeklinde tek tabloda ayarlanmış bir tablo vardı geçen sene

sağol devrem ayrıca sende tablo varmı hangi il kaç sene terör parası ne kadar şeklinde tek tabloda ayarlanmış bir tablo vardı geçen sene

Alemdarali, 5 saat önce https://forum.memurlar.net/konu/2559273