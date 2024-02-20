Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 00:42
Şarktan şarka tercihlerim

Arkadaşlar herkese merhaba. 12 yıllık memurum İstanbul 8 yıl görev yaptım Diyarbakır ili x ilçesindeyim şu anda. Doğu- Doğu tercihinde bulunacam ve 1) Mardin 2) Batman yazma durumunda neresi gelir sizce?


Redmi13
Aday Memur
20 Şubat 2024 01:05

Mardinle Batman aynı grupta ikisinide tercih edemiyor sun yalnız birini tercih edebilirsiniz


Gökhan koçtürk
Aday Memur
20 Şubat 2024 01:10

Aynı grupta değiller devrem batman 7 Mardin 8.gruptq


Redmi13
Aday Memur
20 Şubat 2024 01:12

Sen genel hizmetdemisin


Gökhan koçtürk
Aday Memur
20 Şubat 2024 01:25

Doğrudur

Redmi13, 11 saat önce

Sen genel hizmetdemisin


irfan-20sw
Memur
20 Şubat 2024 01:25
Doğu doğu verirler mi bilmem ama verirlerse Mardin çıkar sanki.

Gökhan koçtürk
Aday Memur
20 Şubat 2024 01:39

Vermeme gibi bi durum olamaz çünkü tercih kılavuzunda 2.bolgeden 2.bolgeye tayin hakkı veriliyor

irfan-20sw, 11 saat önce
Doğu doğu verirler mi bilmem ama verirlerse Mardin çıkar sanki.

Redmi13
Aday Memur
20 Şubat 2024 01:55

Şark tercihlerinde 1-Bitlis 2-Mardin 3-Ağrı 4-D.bakir 5-K.maras 5-Iğdır 7-Şırnak şeklinde sıralama düşünüyorum neresi gelebilir

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