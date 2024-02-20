Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 01:10
Tercih sıralama önemi
Arkadaşlar işin torpil muhabbeti boyutunu geçiyorum. Onun haricinde Bu atama işleminin illaki bi şekli yöntemi vardır. Bu atama işlemi nasıl gerçekleşiyor. Tercih robotu neye göre atama yapıyor. Doğru tercih sıralaması nasıl olması gerekiyor.

irfan-20sw
Memur
20 Şubat 2024 01:23
Mesela trafik daire başkanlığı illerin trafik personeli ihtiyacını belirliyor personel daire başkanlığına sunuyor personel daire başkanlığı senin tercihlerine bakıyor çok tercih edilen yerlere yerleştirme olasılığı az. Az tercih edilen yer varsa tercihlerinde seni oraya veriyor. Ancak bunda eş durumu, sağlık, öğrenim gibi durumlar istisna yani ben bu şekilde biliyorum
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