Tercih sıralama önemi

Arkadaşlar işin torpil muhabbeti boyutunu geçiyorum. Onun haricinde Bu atama işleminin illaki bi şekli yöntemi vardır. Bu atama işlemi nasıl gerçekleşiyor. Tercih robotu neye göre atama yapıyor. Doğru tercih sıralaması nasıl olması gerekiyor.

Arkadaşlar işin torpil muhabbeti boyutunu geçiyorum. Onun haricinde Bu atama işleminin illaki bi şekli yöntemi vardır. Bu atama işlemi nasıl gerçekleşiyor. Tercih robotu neye göre atama yapıyor. Doğru tercih sıralaması nasıl olması gerekiyor.