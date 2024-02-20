Tercih sıralamasının önemi

Mesela trafik daire başkanlığı illerin trafik personeli ihtiyacını belirliyor personel daire başkanlığına sunuyor personel daire başkanlığı senin tercihlerine bakıyor çok tercih edilen yerlere yerleştirme olasılığı az. Az tercih edilen yer varsa tercihlerinde seni oraya veriyor. Ancak bunda eş durumu, sağlık, öğrenim gibi durumlar istisna yani ben bu şekilde biliyorum

Mesela trafik daire başkanlığı illerin trafik personeli ihtiyacını belirliyor personel daire başkanlığına sunuyor personel daire başkanlığı senin tercihlerine bakıyor çok tercih edilen yerlere yerleştirme olasılığı az. Az tercih edilen yer varsa tercihlerinde seni oraya veriyor. Ancak bunda eş durumu, sağlık, öğrenim gibi durumlar istisna yani ben bu şekilde biliyorum