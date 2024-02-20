Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 01:10
Tercih sıralamasının önemi

Arkadaşlar işin torpil muhabbeti boyutunu geçiyorum. Onun haricinde Bu atama işleminin illaki bi şekli yöntemi vardır. Bu atama işlemi nasıl gerçekleşiyor. Tercih robotu neye göre atama yapıyor. Doğru tercih sıralaması nasıl olması gerekiyor.


irfan-20sw
Memur
20 Şubat 2024 01:23
Mesela trafik daire başkanlığı illerin trafik personeli ihtiyacını belirliyor personel daire başkanlığına sunuyor personel daire başkanlığı senin tercihlerine bakıyor çok tercih edilen yerlere yerleştirme olasılığı az. Az tercih edilen yer varsa tercihlerinde seni oraya veriyor. Ancak bunda eş durumu, sağlık, öğrenim gibi durumlar istisna yani ben bu şekilde biliyorum

koruma1903
Şef
20 Şubat 2024 02:00
Tercih robotu yapmıyor manuel olarak atama büroda çalışanlar belirliyor evlilik çocuk ikinci şark durumu şeylere bakıyorlar.

Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 04:03
devrem bu kesin mi bilgisayar sistemi en az tercih edilen ilden başlayarak otomatik atıyor tabi planlanan personelin ataması yapıldıktan sonra diye biliyordum
koruma1903, 10 saat önce
Tercih robotu yapmıyor manuel olarak atama büroda çalışanlar belirliyor evlilik çocuk ikinci şark durumu şeylere bakıyorlar.

koruma1903
Şef
20 Şubat 2024 07:24
Bende bu soruyu merak edip personel dairede çalışan bir arkadaşıma sormuştum böyle bir sistemin olmadığını tek tek belirlendiğini söyledi şuan böyle bir otomasyon geldiyse bilemem ama sanmam.
Alemdarali, 8 saat önce
devrem bu kesin mi bilgisayar sistemi en az tercih edilen ilden başlayarak otomatik atıyor tabi planlanan personelin ataması yapıldıktan sonra diye biliyordum

Alpyigit3535
Aday Memur
20 Şubat 2024 07:47

Vay ve atamadaki arkadaşlarin iki dudağının arasındayız


koruma1903
Şef
20 Şubat 2024 10:05
üçgenpolis diye bir meslektaş bu atamalarla ilgili video çekmişti durumu özetliyor o video tam olarak :)
Alpyigit3535, 4 saat önce

Vay ve atamadaki arkadaşlarin iki dudağının arasındayız


helalkızemmissut
Memur
20 Şubat 2024 10:10
en az yazılan ilden en fazla yazılmış olan ile doğru atama sırası, örnek en az yazılan hakkari diyelim sistem önce hakkariyi doldurmaya çalışıyor hakkariyi ilk sıraya yazanlardan dolmazsa ikinci sıraya yazanlar dolmazsa üçe yazanlar dört yazanlar diye hakkari dolana kadar devam. En fazla tercih edilen il diyelim ki van olsun en son van a sıra geliyor ve ilk sıraya van yazan arkadaşlar 2. 3. 4. sıralara daha az yazılan bir yer yazdılarsa ve oraya atandılarsa (çünkü sistem az yazılana öncelik veriyor) ilk tercihe gidememiş oluyor

Fenerbahce19.07
Memur
20 Şubat 2024 11:36
tamam peki sira ilk kimden basliyor :) en sicilliden mi en sicilsizden mi
helalkızemmissut, 2 saat önce
en az yazılan ilden en fazla yazılmış olan ile doğru atama sırası, örnek en az yazılan hakkari diyelim sistem önce hakkariyi doldurmaya çalışıyor hakkariyi ilk sıraya yazanlardan dolmazsa ikinci sıraya yazanlar dolmazsa üçe yazanlar dört yazanlar diye hakkari dolana kadar devam. En fazla tercih edilen il diyelim ki van olsun en son van a sıra geliyor ve ilk sıraya van yazan arkadaşlar 2. 3. 4. sıralara daha az yazılan bir yer yazdılarsa ve oraya atandılarsa (çünkü sistem az yazılana öncelik veriyor) ilk tercihe gidememiş oluyor

Y.ARKAN01
Aday Memur
20 Şubat 2024 11:49
kıymetli meslektaşlarım en de ikinci şark görevini bitirip Batı iline tayin istedim tercihlerim şöyle; 1) Adana Polis Okulu. 2) Adana. 3) Niğde. 4) Aksaray. 5) Karaman. 6) Konya. 7) İstanbul polis okulu gelme durumu nasıl sevgili meslektaşlarım polis okuluna gidebilir miyim
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