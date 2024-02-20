Hava kuvvetleri sivil memur Silah taşıma Ruhsatı

Merhaba hava kuvvetlerinde tekniker ünvanı ile sivil memur olarak çalışıyorum. Silah taşıma ruhsatı alma hakkımız var mı? 2022 de böyle bir kanun çıktı deniliyor da tam bilgi sahibi değilim. Teşekkür ederim

Merhaba hava kuvvetlerinde tekniker ünvanı ile sivil memur olarak çalışıyorum. Silah taşıma ruhsatı alma hakkımız var mı? 2022 de böyle bir kanun çıktı deniliyor da tam bilgi sahibi değilim. Teşekkür ederim