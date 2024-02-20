Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Şubat 2024 01:33
Hava kuvvetleri sivil memur Silah taşıma Ruhsatı
Merhaba hava kuvvetlerinde tekniker ünvanı ile sivil memur olarak çalışıyorum. Silah taşıma ruhsatı alma hakkımız var mı? 2022 de böyle bir kanun çıktı deniliyor da tam bilgi sahibi değilim. Teşekkür ederim

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