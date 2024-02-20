Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Şubat 2024 04:17
SÖZLEŞME FESİH
merhaba değerli komutanlarım silah arkadaşlarım hakkımda yürütülen bir kamu davasından dolayı 3 seneyi aşkın süredir açıktayım yerel mahkeme istinaf beraat almak üzerine akabinde yargıtayda inceleme devam etmektedir lakin benim sözleşmemin bitmesine 10 ay kadar kısa bir süre kalmıştır bu süre zarfı bitince sözleşme yenilenmeme gibi bir durum söz konusu olabilirmi kesinleşmiş bir ceza yoktur sadece idare tarafından tedbir amaçlı açıkta bulunuyorum değerli yorumlarınıza ihtiyacım var selametle

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