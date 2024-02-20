Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


20 Şubat 2024 09:15
Ekmek yapma makinesi almak istiyorum ama

Ekmek yapma makinalarinin iç kısmı teflon. Teflon da sağlıkli degil. Sizin onerebileceginiz iç kaplaması teflon olmayan marka model varmi?

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