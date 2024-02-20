Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


20 Şubat 2024 09:15
Üniversitelerde kadro neye göre veriliyor?

Bir üniversite meslek yüksekokulunda yeni bir bölüm açıyor. Yönetmeliğe göre en az 3 kadro verilmesi gerekiyor bölüm Eylül veya Ekim gibi açıldı üniversite 31 Aralık'ta ilana çıktı fakat bu bölüme öğretim görevlisi almadı. Sorum şu:

Rektör bu kadar da kafasına göre kadroyu dağıtabilir mi ? Yoksa bilmediğimiz teknik konular mi mevcut ? Çıktığı ilk ilanda doldurması gerekmiyor mu ? Bu bölümün öğrenci alabilmesi için akademik kadroyu tamamlamasi gerekiyor ama bahardaki alımlarda almama durumu var mı ? Yani ben almıyorum buraya kardeş deme yetkisi var mı ? Yönetmelikte açık ve net belirtilmesine rağmen böyle bir şey yapabilir mi ?


Tufan Akyar
Aday Memur
20 Şubat 2024 09:21

Yeni açılan bölümün kadro yapılanması tamamen rektörün yetkisinde. Rektör uygun görmezse yıllarca buraya kadro tahsisi yapmayabilir. Bunun örnekleri çok...


Kamucu3841
Aday Memur
20 Şubat 2024 10:29

Peki yeni bölüm açıp kadro almamasi saçma değil mi? Anlamadığım şu örnek olarak YÖK 50 kadro veriyor rektör bunun 3 u buraya 2 si buraya mi diyor yoksa bunun dağılımını YÖK mi yapıyor. Yönetmelikte asgari oranda ihtiyaçlar verilmek zorunda diyor.

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