Üniversitelerde kadro neye göre veriliyor?

Bir üniversite meslek yüksekokulunda yeni bir bölüm açıyor. Yönetmeliğe göre en az 3 kadro verilmesi gerekiyor bölüm Eylül veya Ekim gibi açıldı üniversite 31 Aralık'ta ilana çıktı fakat bu bölüme öğretim görevlisi almadı. Sorum şu:

Rektör bu kadar da kafasına göre kadroyu dağıtabilir mi ? Yoksa bilmediğimiz teknik konular mi mevcut ? Çıktığı ilk ilanda doldurması gerekmiyor mu ? Bu bölümün öğrenci alabilmesi için akademik kadroyu tamamlamasi gerekiyor ama bahardaki alımlarda almama durumu var mı ? Yani ben almıyorum buraya kardeş deme yetkisi var mı ? Yönetmelikte açık ve net belirtilmesine rağmen böyle bir şey yapabilir mi ?