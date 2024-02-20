Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


20 Şubat 2024 09:34
Ücretsiz İzin Kademe Derece

6 ay ücretsiz izin kullandım ücretsiz izinde olduğumuz sürede kademe derece ilerlemesi duruyor mu


Mert Can ALDIRMAZ
Aday Memur
20 Şubat 2024 10:53

Ücretsiz izinde olduğunuzda kademe/derece ilerlemeniz durur. Tek istisnası doğum izninde olanlar içindir. Doğum sebebiyle ücretsiz izinde olanların ücretsiz izinde bulunduğu süreler de ilerlemede hesaba katılır.

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