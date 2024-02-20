Engelli memur emeklilik

Ben 15 eylül 1999 tarihinde % 60 önceden aldıgım raporla işe başladım.emeklilik için dilekçe yazdım kurumuma verdim kurumumda sgk gönderdi sonra benden en az 6 aylık rapor istendi raporda% 46 oranında gönderdim enmeklik red cevabı geldi. Bende tekrar dilekçe yazdım. 5434 e tabi işe engelli girmiş memur olduğumdan 5510 geçici 4. Madde 6. Fıkradaki "bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır" hükmü uyarınca tarafıma yaşlılık aylığı bağlanması gerekmektedir. Durumun tarafınızca da onaylanmak suretiyle sgk na bildirilmesi ve hakkımda emeklilik işlemi yürütülmesi hususunda gereğini arz ederim"İşe girmeden önce aldıgım,% 60 raporuda ekledim gönderdim. Sağlık kuruluna gitmiş yine emeklilik red geldi. Tekrar itiraz dilekçesi gönderdim muhtemelen red gelecek. nasıl bir yol izlemeliyim.