Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2024 10:29
Eş durumu nedeniyle Fesih

Arkadaşlar merhaba eş durumu nedeniyle 1 yıl cezaya tabi olmadan cezasız fesih yapıp eşimin olduğu ile geçmek istiyorum eşim özel sektörde çalışıyor ceza almadan fesih yapabilir miyim bileniniz var mı yardımcı olur musunuz teşekkürler

Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.


hezargol
Aday Memur
20 Şubat 2024 11:45

Kurumunuza eşinizin olduğu yerde çalışabileceğiniz bir birimi varsa oraya gönderilmenizi talep eden dilekçeyi vermeniz gerekiyor. Kurumdan ret cevabı ya da olmadığını bildirir dilekçeye istinaden istifa etmeniz gerekiyor. Bu durumda 1 yıllık bekleme olmayacak. Olur da atandığınız yeni kurum sizi başlatmazsa mevzuatta uygun fesih ettiğiniz için mahkeme kararıyla atmanız yapılacaktır.


darkkinght
Memur
20 Şubat 2024 11:53

hocam çok sağ olun , peki eşimin orada ne kadar çalıştığı önemli mi ya da girdikten hemen sonra bile talep edebilir miyim (özel sektöre)

hezargol, 21 dk. önce

Kurumunuza eşinizin olduğu yerde çalışabileceğiniz bir birimi varsa oraya gönderilmenizi talep eden dilekçeyi vermeniz gerekiyor. Kurumdan ret cevabı ya da olmadığını bildirir dilekçeye istinaden istifa etmeniz gerekiyor. Bu durumda 1 yıllık bekleme olmayacak. Olur da atandığınız yeni kurum sizi başlatmazsa mevzuatta uygun fesih ettiğiniz için mahkeme kararıyla atmanız yapılacaktır.


hezargol
Aday Memur
20 Şubat 2024 11:56

Çalıştığı süre önemli değil

darkkinght, 13 dk. önce

hocam çok sağ olun , peki eşimin orada ne kadar çalıştığı önemli mi ya da girdikten hemen sonra bile talep edebilir miyim (özel sektöre)

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