Eş durumu nedeniyle Fesih

Arkadaşlar merhaba eş durumu nedeniyle 1 yıl cezaya tabi olmadan cezasız fesih yapıp eşimin olduğu ile geçmek istiyorum eşim özel sektörde çalışıyor ceza almadan fesih yapabilir miyim bileniniz var mı yardımcı olur musunuz teşekkürler

Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.