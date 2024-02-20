Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Şubat 2024 11:00
Uzman çavuşluktan memuriyete geçiş hk

Merhaba,

Uzman çavuşluktan memuriyete geçiş için 7 hizmet yılının tamamlanmış olması gerekmektedir diyor. Burada baz alınan hizmet yılı, toplam hizmet yılı mı fiili hizmet yılı mıdır? Bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim.

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