Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


20 Şubat 2024 11:12
sorumluluk reddi beyanı eklemem mümkün mü?

merhabalar, arkadaşlar bilimsel bir makaleyi review etmem istendi de ben de kabul ettim. Peki yazacagım rapora "disclaimer" eklemem mümkün mü ?

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