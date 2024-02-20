Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Şubat 2024 11:21
yan ödeme kararnamesi
var mı böyle bir şey yine balon mu ortada dolaşan ?

Enginer1881
Aday Memur
20 Şubat 2024 11:29

Şuan öyle birsey dolaşıyor lakin gerçeklik payı nedir kimse bilmiyor.. hesaba yatmadan birseye inanmak zor artık

Toplam 1 mesaj

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