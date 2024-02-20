Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 11:55
Polis tayin

Merhaba eşim polis batman Malatya Kahramanmaraş Siirt Gümüşhane Ağrı Şırnak yazdık ilk üçten hangisi gelir sizce yada hangi şehir gelir fikrinizi almak istedim

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